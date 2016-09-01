北科大斥資逾千萬 發展無人機通訊技術

無人機科技的突破，帶來一波產業革命，台北科技大學看準未來潛力，和經緯航太合作，斥資新台幣逾千萬元打造「前瞻行動通訊實驗室」，發展無人機專用的行動通訊技術。

北科大前瞻行動通訊（ACT）實驗室主持人林信標曾參與台灣自製火箭，完成「火箭大叔」的夢想。如今他全力投入發展行動通訊技術，希望未來無人機拍攝的影像，能即時傳回地面，讓航太研究有更多可能性。

北科大匯集產學各界力量，目前ACT實驗室已建置一間電波無響室及一間電波隔離室，光是硬體便投資將近2000萬元。

林信標指出，實驗室必須模擬各種環境，測量電磁訊號的收發狀況，讓研發人員可以針對無線傳輸系統進行精密調校。北科大電資學院有7位教授、率領數十位研究生，希望未來研究成果能提升國內航太產業的品質。

經緯航太董事長羅正方表示，無線通訊技術不只影響現代人生活，更是航太領域的關鍵，包括火箭、人造衛星、飛行載具，都需運用複雜的無線通訊技術。

有趣的是，ACT實驗室不只研發無人機技術，未來也會開發無人機的「反制」技術。羅正方說，未來公部門在面對非法無人機的時候，能夠有更有效的執法工具，維護天空的秩序。1050901

(中央社)