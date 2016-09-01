墾丁2起溺水案 1死2傷

我要評比

墾丁今天一連發生2起溺水事件。中午12時多，一對陸客母女雙雙溺水，送醫後雖搶救回來，但母親仍未脫離險境；下午約1時，1名潛水客被捲到外海，救起送醫仍不治。

墾丁消防隊表示，29歲的廖姓婦女與老公帶著9歲的女兒在墾丁福華飯店前的海灘戲水，一個浪打來，把女兒捲走，廖姓婦女不會游泳，下海救女兒，結果一起溺水，廖婦老公見狀，將母女拉上岸，消防隊員到時，現場施以電擊和CPR，溺水者恢復心跳，立刻送醫急救。

恆春旅遊醫院表示，廖婦因嗆水，有肺水腫及腦水腫等現象，昏迷指數3，搶救後生命跡象穩定，但還未脫離險境，9歲的女兒嗆傷，急救後恢復意識。

下午約1時，墾丁後壁湖又傳出溺水意外，23歲的吳姓潛水客被捲到外海，警消搜救找到後送醫急救，仍不治。

恆春氣象站表示，今天墾丁地區浪高1.4公尺左右。1050901

(中央社)