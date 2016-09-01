棒球場搶標語事件 學生狀告中華棒協

我要評比

律師鄭懿瀛（左2〉、告訴人楊政勳（左）與學生代表高舉布條，到地檢署按鈴、狀告棒協人員。（林欣儀攝）

2016年亞洲青棒錦標賽台、日大戰，上月31日在台中洲際棒球場開打，卻發生有學生手持標語、與工作人員發生衝突的狀況，學生們下午與律師鄭懿瀛到台中地檢署按鈴，狀告中華棒協與工作人員毀損、強制罪，並呼籲尊重言論自由。

「台灣就是台灣，我們是台灣隊！」、「捍衛言論自由！」拿著布條標語、學生們站在台中地檢署外高喊口號。告訴人楊政勳說，當晚6時15分，大家才剛拿出布條，就有球賽工作人員衝過來並大聲喝斥，因布條收起的動作較慢，對方竟以粗暴手段拉扯，導致布條受毀損。

遞交出告訴狀，鄭懿瀛強調，學生們在自己國家的球場舉布條，希望表述台灣是主權獨立國家，竟遭粗暴對待，令人無法接受，希望透過司法的方式，告訴世界「台灣就是台灣」。

鄭懿瀛並提出訴求，盼棒協能取消球場外不合理的規定，包括禁止拿布條，更希望未來台灣代表隊參加國際賽事時，能以台灣的名義出賽。

(中時)