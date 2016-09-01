日抽2包菸 中年男心臟超齡30歲
菸齡超過30年的廖姓男子，每天要抽2包菸，一個月前感覺心臟頻繁抽痛，到亞大醫院檢查，診斷為「心臟冠狀動脈阻塞性疾病」，經緊急進行冠狀動脈繞狀手術，撿回一命，醫生更發現，廖男因長期大量抽菸，心臟嚴重老化，足足比實際年紀超齡30年。
從事板模工作、46歲的廖姓男子自述，國中起就開始抽菸，每天最多要抽2包，一年前開始陸續出現胸悶、心絞痛、冒冷汗等情況，上月開始頻繁的心臟抽痛，有時疼痛到幾乎無法呼吸、感覺快死掉了，連跑3趟急診。
亞大醫院心臟內科主任王宇澄表示，廖男原本來急診時先照心電圖，並給予止痛藥，但症狀未改善，甚至出現冒冷汗、不穩定性絞痛，經實施導管檢查，發現心臟表面3條「高速公路」血管皆有超過80至90％嚴重狹窄，就是俗稱的「冠心症」。
王宇澄指出，一般冠心症患者可經由置放血管支架獲得改善，但廖男的3條血管阻塞很嚴重，必須架設6支支架，考量患者情況，決定會診心臟外科，進行冠狀動脈繞道手術。
亞大醫院心臟外科主任劉殷佐說，廖男心臟退化程度幾乎與70多歲老人差不多，導致他病情惡化急促，經內、外科攜手，憑藉豐富臨床經驗，廖男術後恢復良好。廖男則不斷向醫生保證「為了活下去，下定決心要戒菸了」。
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(中時)
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