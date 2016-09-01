帶弱智女病友至摩鐵性侵 得逞辯有性功能障礙

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彰化縣55歲陳姓男子，因宿疾長期在鹿東基督教醫院診治，住院療養期間，結識同病房女病友，今年1月29日中午竟帶對方外出到汽車旅館開房間，並且性交得逞，被害人父親因發現女兒失蹤報警，警方才查出實情，彰化檢方將陳男依乘機性交猥褻罪起訴。

根據起訴書，陳男明知女病友患有器質性腦傷症候群及癲癇，心測報告為低智商程度，認知理解能力缺損，社會生活及自理能力退化，竟還利用被害人心智缺陷、不知抗拒，把她從外科病房帶至汽車旅館房間乘機性侵。

被害女子父親發現女兒失蹤報案，警方才循線查獲上情，陳男雖向檢警坦承有帶她上摩鐵，但辯稱有精神疾病、睡眠障礙，長年住精神療養院，加上服用藥物導致性功能障礙，否認性侵。

不過，檢方根據被害人指證和相關檢體跡證，認定陳男涉及性侵同病房的女病友，偵結後依乘機性交猥褻罪將他起訴。

(中時)