「台版小栗旬」呆萌高顏值嶄露頭角

陳柏融外型帥氣。(周子娛樂提供)

陳柏融俊俏五官受矚目。(周子娛樂提供)

陳柏融在上海松江一處廢場景墟拍攝。(周子娛樂提供)

有「台版小栗旬」之稱的男星陳柏融，拍過電視劇《智勝鮮師》及蕭亞軒MV〈浪漫來襲〉等作品，俊俏五官受矚目。

他參與演出的網路劇《親愛的，公主病》於8月11日上線，劇中飾演標準中二王子病（「中二病」一詞源於日本，指中學二年級的學生常有自以為是、以自為我中心或自我滿足的特別言行）。他的角色非但不討人厭，魯莽呆萌個性及高顏值外表受女粉絲喜愛，很快在劇中嶄露頭角，粉絲還為他取別名，劇中耀王子諧音藥丸子、三角鐵，或是稱呼他乳名融融，表示第一次看劇看到期待男二與女一交往的結局，十分有趣。

該劇在短短3周內流覽量點破2億人次，陳柏融因此被各方導演及製作公司注意，戲劇邀約多，人氣看漲。

現實生活中，陳柏融除了喜歡下廚和自彈自唱外，也常在現場分享練拳心得，對於詠春拳、八極拳等武術類運動都十分感興趣並花時間研究，因此結識葉問的外甥、李小龍三師兄盧文錦師父，並向盧文錦請益7年。

最近陳柏融在上海拍攝另一部輕喜校園網劇，飾演長生不老的生化人一角，該劇將在12月播出。

(中時)