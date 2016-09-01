陸客導遊反對故宮開放拍照 閃光燈將嚴重傷害文物

我要評比

許多參觀民眾都把握機會，拿著手中的攝影器材，拍下難得一見的珍貴文物。（王爵暐攝）

台北故宮今天起首度試辦開放拍照、攝影，未開放拍攝之文物，故宮將另以禁止標示註明。但開放首日即有陸客團導遊表示，閃光燈防不勝防，對故宮的文物將造成嚴重傷害。

台北故宮雖開放拍照攝影，但展館內禁止拍攝團體照，並禁止使用閃光燈、補光器材、腳架、自拍器等輔助器材，並加強宣導拍攝時勿影響安全動線及他人觀賞權益。對於陸客團導遊的反對聲音，故宮回應目前各展場都有相關告示，暫時只會加強宣導。

(旺報)