劉仲成接任國資圖館長盼在地化

在教育部政次蔡清華（中）監交下，卸任館長呂春嬌（左）將印信交給新任館長劉仲成（右）。

國立公共資訊圖書館上午舉辦館長交接，儀式在教育部政次蔡清華監交下，卸任館長呂春嬌將印信交給新任館長劉仲成。劉強調，未來將以分級、分眾、客製化為標，打造國資圖為親近、友善兼具觀光、休閒的空間，更要與大學、縣市政府合作，成為在地的終身學習場所。

劉仲成為台北教育大學教育博士，歷任南投縣雲林國小教師、南投縣政府教育局學管課長、督學與局長、教育部督學兼教育研究委員會執行秘書、教育部學生事務及特殊教育司司長等職務。

接過印信、擔負起國立公共資訊圖書館未來的重任，劉仲成說，早期民眾的問候語為「吃飽沒」，最近則是「抓寶沒」，未來希望能成為「你今天閱讀了沒」，接任後將盤點現有資源，了解不足後再精進，強化為民服務的部分，並將與大學合作、引進小故事劇場，再透過與縣市結合，要讓國資圖成為中彰投在地社區的學習場所。

(中時)