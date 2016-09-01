中市水資中心設綠能，年減碳排放量達620噸

我要評比

台中市府也在頂樓建置太能陽面板，推動綠能發電。（盧金足攝）

台中市政府陸續在各區增建多座水資中心，妥善處置生活汙水，為推動綠能發電，實現低碳城市願景，水利局結合民間資金與技術，規劃於福田及石岡壩水資源回收中心設置太陽能面板發電系統，預計明年完工後每年可發電120萬度，減少碳排放量620噸，成為台中市太陽能板設置規模最大的公有建築。

為將低碳理念導入水資中心，水利局規畫結合民間資金與技術，於福田及石岡壩水資源回收中心設置太陽能面板發電系統，預計明年完工後每年可發電120萬度，約佔兩座水資中心年度總用電量之20%，可減少碳排放量620噸，相當於約6萬棵樹全年CO2吸收量。讓水資中心兼具汙水淨化與發電等多樣性功能。

水利局表示，近年來隨著汙水下水道及用戶接管率逐年提高，大台中地區已設有多座水資中心，為實現台中低碳城市願景，水資中心也將結合綠能元素，除目前在廓子水資中心設有小規模之太陽能發電系統外，更規劃於面積較大之福田及石岡壩水資中心架設太陽能面板，將處理設施以外多餘的空間充分利用。

「低碳不是口號，必須採取行動！」水利局長周廷彰指出，兩座水資中心太陽能面板設置面積可達1.1萬平方公尺，發電規模至少為1000瓩。完工後可成為台中市太陽能板設置規模最大的公有建築，極具指標性意義，目前太陽能發電系統已招商完成，預計明年完工後開始營運發電。

此外，未來水資中心也將作為環境教育設施場所，並推動節能減碳行動標章認證，使水資中心更具教育意義，讓環保與節能意識向下扎根。

(中時)