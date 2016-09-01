何潤東今迎娶宴客!閃亮賓客名單最後一刻終揭曉

何潤東迎娶新娘，陪老婆Peggy拜別父母。（達騰）

何潤東帥伴郎團迎娶新娘。（達騰）

何潤東迎娶新娘先闖關。（達騰）

何潤東迎娶新娘先闖關。（達騰）

何潤東迎娶新娘，陪老婆Peggy拜別父母。（達騰）

何潤東今上午9點20分正式迎娶相戀9年的老婆Peggy，晚上在寒舍艾美酒店宴客，何潤東說，昨晚一晚都睡不著，今天一大早就起床，還親自去綁禮車的緞帶。賓客名單也在最後一刻才出爐，來自二岸三地的藝人包括孫儷、蕭敬騰、徐若瑄、秋瓷炫、李東學、賈靜雯、修杰楷、陳怡蓉、黃奕、秦嵐、張勛傑、邵雨薇、周曉涵、唐季禮等30多人都將出席。

何潤東迎娶新娘出動了Lamborghini、Maserati、賓士和BMW 共6台禮車，迎娶過程都很順利，唯一最難的是闖關考驗，伴郎郭品超和畢國勇及何潤東的表弟都表示，每道題目都很難，伴娘團竟要他們吃芥末大泡芙、生辣椒夾土司等。但這些都闖過關，唯獨最後一關，何潤東差點被退貨！

原來伴娘團出了一道難題，就是用她們指定的詞句，要新郎何潤東用Beat Box唱出。這把他給考倒了，何潤東唱出了幾個版本都不對，甚至還把Beat Box的節奏唱成搞笑「數來寶」，讓現場的伴娘一直阻擋他前進。最後在伴男畢國勇的協助下，才順利闖關成功。在拜別家長的儀式中老婆Peggy數次落淚，幾次還哭到鼻涕都流出來了!!

今晚的宴客將於19:30舉行，一直保密不對外公佈出席宴會的藝人名單，也在時刻公佈，包括孫儷、蕭敬騰、徐若瑄、秋瓷炫、李東學、賈靜雯、修杰楷、陳怡蓉、黃奕、秦嵐、印小天、金世佳、李沁、闞清子、孟麗、于濱、翁虹、郭品超、陳奕、沈建宏、邱昊奇、畢國勇、盧芃宇、允嵐、陳匡怡、張勛傑、陳建偉、邵雨薇、周曉涵、唐季禮等30多位。經紀公司表示，為了讓來參加的藝人，都能夠順利且無拘束的抵達，所以先前都不對外透露來參加宴客的藝人名單，目前所有人都順利抵達酒店，才在最後一刻曝光名單。

(中時)