林佳龍爭取成立院級東亞青奧會指導會
台中市長林佳龍今天（1日）在行政院會爭取成立院層級的東亞青奧會指導委員會，協調跨部會未來對活動的協助，行政院長林全裁示由政務委員張景森研議，評估是否成立院級協調小組或由教育部辦理，向台中市政府及教育部說明。
林佳龍今今出席行政院會，在會中指出，2019年台中市將主辦奧運體系的東亞青年運動會，今年7月12日在北京也正式通過用以東亞奧林匹克委員會的名義，授權台中市主辦東亞青運。
由於這是台灣首次舉辦奧林匹克體系的國際性綜合運動會，林佳龍建請行政院成立指導委員會，將指導層級提升至院級程度；他也強調，台中市對於各項準備工作，都將致力完善備妥，目前東亞青奧籌備委員會由他擔任主任委員，並由教育部次長擔任副主任委員，持續進行各項籌備工作。
此外，林佳龍也提到，國家應致力推動透過運動凝聚國人共同目標，2026年亞運將在2019年決定主辦城市，台中市於2019年主辦東亞青運，也規畫對亞運主辦城市提出申請，建議國家積極研議爭取主辦大型的國際運動比賽。
對於林佳龍的建議，教育部長潘文忠指出，東亞青運在奧運體系中具有指標意義，目前籌辦工作是以主辦城市為主，教育部參與其中，而若以此次世大運為例，他認為未來仍會面對需要跨部會共同協助的情況，因此贊同林市長的提議，可評估成立院級的跨部會指導單位。
市府轉述行政院長林全在會中的指示，有關東亞青運活動是否由院成立協調小組或由教育部來協助，責成張景森政務委員研議，研議之後再做決定並與中市府與教育部說明。
(中時)
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