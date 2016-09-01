《再見吧！！兔子》受邀杜塞朵夫舞蹈博覽會

劉彥成舞作《再見吧！！兔子》，受邀至德國杜塞朵夫國際舞蹈博覽會演出。（在劇場提供）

劉彥成（右一）與團隊現已抵達德國杜塞朵夫。（李欣恬攝）

一男一女舞者，在一塊綠草皮上跳雙人舞，兩人一同嬉鬧、猜拳、打架、翻滾和生活，並慢慢褪去一身衣物，走向自由開闊的人生。這是在劇場藝術總監劉彥成的舞作《再見吧！！兔子》，過去曾在西班牙、法國、馬來西亞等國巡演，受到好評，今年9月3日受邀於德國杜賽朵夫國際舞蹈博覽會中演出。

劉彥成表示，舞者褪去一身衣物的動作，也像是在脫去身體上的舊皮，「有點像是小時候會把白膠塗在手上玩耍，乾了就撕掉它，我們把身上的舊皮撕掉，像是在為人生更新，作『去角質』。」

《再見吧！！兔子》是劉彥成2013年作品，標題中出現「兔子」，但整支舞作卻沒有出現任何一隻兔子，劉彥成表示，其創作靈感是來自隨手翻到的德文課筆記本，裡頭寫到一句「Tschuss！！Bunny」，諧音聽來像是中文的「去死吧你」，而「Tschuss！！Bunny」的原意是「再見吧，兔子」，既有諧音又有雙關之意，藉此用黑色幽默的方式，延伸探討死亡和告別。

劉彥成表示，所謂死亡與告別，並不一定是指生命裡沈重的離別，可以是純粹地和某事或某物告別，或是自我內在的蛻變，「每一分鐘的我，也都在和上一分鐘的我說再見，我們一直向前走，有許多東西因此流逝。」

劉彥成安排舞者在草皮上跳雙人舞，「我用草皮象徵這兩個人的家，觀眾也可將其放大成國家、家園，兩人遊戲、爭吵，最後褪去身上衣物，如同卸下他人的眼光和外在形象，留下真實的自己。」

劉彥成1986年出生，畢業於北藝大舞蹈系，2015年創立在劇場，近期作品還有《最高的地方─大家都同款》、《一段暫時的混亂》、《一個房間》和《無處》。

劉彥成表示，舞作裡的兩人在尋找自己存在的意義，「當舞者最後去除外在形象、定義和故事，變成裸身的人，他們存在的意義又會是什麼？留給觀眾思考。」《再見吧！！兔子》，將於9月3日在德國杜塞朵夫舊紙場藝術中心演出。

(中時)