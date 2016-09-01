被控為陸走私包裹 國航前員工遭美起訴

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美國檢察官透露，中國國際航空一名前員工今天遭到起訴，她被控協助中國大陸駐紐約聯合國總部的軍方人員，由紐約走私包裹上飛機，偷運到大陸。

路透社報導，46歲的林英（Ying Lin, 音譯）遭紐約布魯克林聯邦法院起訴。她還被控妨礙司法，於去年指示一名正接受美國聯邦調查局（FBI）調查的大陸公民即刻逃離美國，並於2015年10月安排他搭乘的航班。

檢察官雖未透露這位大陸公民身分，但對此人的描述與來自大陸北京的秦飛（Qin Fei, 音譯）吻合。根據其他法庭記錄顯示，秦飛可能與大陸對外情報單位有關。

秦飛和林英的關係，因FBI去年對澳門房地產大亨吳立勝展開調查後才於日前曝光。吳立勝被控涉入一起聯合國賄賂案，並與林英有所牽連。

根據美方最新指控，林英之前擔任中國國航駐紐約甘迺迪國際機場的櫃檯服務人員，協助大陸軍方人員和大陸領事館其他人員，由紐約走私包裹上飛機，偷運到大陸。

根據訴狀指出，林英為此也撈到各種好處，包括在外交免稅店購買的便宜烈酒，以及享受在蘋果（Apple Inc.）專賣店購買免稅電子裝置。1050901

(中央社)