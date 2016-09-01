亞青賽布條遭扯 球迷中檢遞狀提告
有球迷在昨晚亞洲盃U18青棒錦標賽中，高舉「台灣就是台灣」的布條被工作人員搶走，遭搶布條的民眾下午在律師陪同下，前往台中地檢署遞狀提告。
亞洲盃U18青棒錦標賽正在台中洲際棒球場舉行，昨天中華隊出戰日本隊開賽前演奏國歌時，在本壘後方看台有民眾舉起「台灣就是台灣」布條，遭工作人員制止，還有一名工作人員搶走布條，隨後大學生被請出場，由警方帶到派出所。
律師鄭懿瀛指出，針對昨晚中華棒協搶奪布條事件，經與告訴人討論後，決定提出毀損及強制罪告訴，提告對象為中華民國棒球協會及其理事長廖正井，還有洲際棒球場工作人員。
鄭懿瀛強調，舉布條是表述台灣為主權獨立國家，且為憲法賦予人民言論自由的表達權，中華棒協用搶奪、粗暴的方式來影響言論自由，希望透過此次告訴，來告訴世界各國「台灣就是台灣，台灣不是中華台北」。1050901
(中央社)
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