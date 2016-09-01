彰縣府辦宣導活動 提升急救技能

彰縣府規劃舉辦8場外籍家庭看護工緊急救護技能提升宣導活動，教導外籍看護工心肺復甦術、哈姆立克急救法等，保障縣民安全。

彰化縣政府勞工處今天辦記者會，宣導縣府將舉辦8場次的「外籍家庭看護工緊急救護技能提升社區巡迴宣導」活動，彰化縣副縣長周志中代表縣長魏明谷出席，宣導增進急救技巧。

周志中致詞時說，彰化縣內許多年輕人出外打拚，長者都由外籍看護工幫忙照顧，年紀大的人不管在吞嚥或心肺功能方面都比較差，有時也容易發生跌倒、抽筋等問題，家人如果比較晚回家，時間一長可能就會發生危險。

周志中表示，勞工處舉辦宣導活動，介紹實用的心肺復甦術、哈姆立克急救法以及自體外心臟去顫器的使用方式，希望外籍看護工在照顧長者時如果遇到緊急狀況，能幫忙急救，挽回生命。

縣府勞工處指出，活動將自9月4日起到11月20日止，舉辦地點分別在鹿港彰化區漁會、北斗鎮立圖書館、溪湖糖廠等8個地區，課程內容則有心肺復甦術以及哈姆立克急救法等緊急救護技能，提升外籍家庭看護工的照護技巧。1050901

(中央社)