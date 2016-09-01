東部客家廚神競賽開跑 最高獎金5萬元
廚神看過來，東台灣客家料理競賽開始了，即日起開始報名，分為職業組和社會暨青年組，廚神獎金新台幣5萬元。
由客家委員會、台東縣政府聯合主辦的2016東台灣客家美食料理比賽「廚神遇阿婆～客家好煮藝」，10月1日在台東縣關山鎮關山工商辦理總決賽。
初賽開始受理台灣東區宜蘭縣、花蓮縣以及地主台東縣3縣市餐飲界菁英好手報名。
主辦單位表示，客家美食競賽可帶動客庄產業發展，並擴大青年參與培育客家美食人才，歡迎各界愛好客家傳統料理店家以及民眾組隊參賽，無論是目前執業廚師，或者家政班的媽媽、學生們等，都有資格參與，角逐廚神寶座。
10月1日決賽當天活動內容相當精采，有客家美食料理競賽、客家藝文表演、客家文物靜態展示區、客家美食展售。
初賽即日起報名，至9月14日止，9月20日初賽書面審查，9月23日公布結果，10月1日開幕暨決賽頒獎。
競賽分為職業組和社會暨青年組，前者廚神獎金5萬元，後者3萬元。1050901
(中央社)
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