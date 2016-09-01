台中一路多名亂象 近百條巷弄名稱完成整併

台中市府民政局長蔡世寅表示，建立大台中道路完整性，台中市已整頓一路多名亂象。（盧金足攝）

台中縣市合併升格後，有許多「一路多名」或「一名多路」現象，造成用路人困擾。對此，台中市政府依據各區發展情況，逐年逐步改善，已陸續完成近百條道路及巷弄名稱整併，希望建立大台中道路完整性，帶動沿線地區的繁榮發展。

民政局長蔡世寅表示，道路名稱整併及門牌整編作業，一直是市府持續推動的政策之一，考量「一名多路」現象分布在各區，民眾尚能辨識，但「一路多名」問題卻常造成用路人覓址困難，因此做為優先處理對象。

市府歷年來已陸續完成近百條道路及巷弄名稱整併，例如橫跨六區的「向上路一段至九段」，便是由原向上路、中龍路、中興路與港南路所進行的道路名稱整併，以及由原東大路、清泉路與東海路整併為「東大路一段至二段」，皆是成功解決一路多名的案例。

蔡世寅說，透過道路名稱整併作業，不僅便利用路人辨識找尋，更讓道路名稱符合實況，為創造地方發展與便利民眾尋路雙贏局面，將逐年編列預算，依據當地發展情況，持續整頓「一路多名、一名多路」的亂象，並加強溝通說明與宣導工作，期望市民能支持，一同努力讓大台中道路名稱更符合實際需求，道路交通也更安全。

(中時)