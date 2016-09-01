高市：奧運團成員疑染茲卡病毒已排除

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高市衛生局今天說，昨天通報的里約奧運團成員等3例茲卡病毒感染症疑似個案，已排除感染。市府防疫團隊已對3名個案住家及其活動周邊進行地毯式孳生源清除及戶外噴藥工作。

高市通報3例茲卡病毒感染症疑似個案，其中1例為奧運團成員，32歲男性，住左營區，7月底隨奧運團隊前往巴西，8月26日返國，8月28日開始出現發燒、腹瀉等症狀，8月31日就醫後由醫院通報為茲卡病毒感染症及登革熱疑似個案，目前仍住院治療中，經採血檢驗已排除感染茲卡病毒。

另2名疑似個案分別為由柬埔寨返國的前鎮區42歲男性及由新加坡返國的左營區14歲男性，經採血檢驗後，已初步排除感染茲卡病毒，但是高度疑似感染登革熱個案。

衛生局指出，茲卡病毒已列為第5類法定傳染病，高市目前尚無本土個案，如有發生，皆比照登革熱防治流程執行緊急防治工作。前往登革熱和茲卡病毒高風險國家或地區，返國後3日內如有疑似症狀，主動前往轄區衛生所接受採血檢驗，如確認感染登革熱或茲卡病毒，當年度前20名皆可獲得新台幣2500元的主動通報獎金。

衛生局呼籲，各婦產科診所務必叮嚀看診孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往中南美洲、印尼、馬來西亞、泰國及新加坡等茲卡病毒流行地區，嚴防被當地病毒蚊叮咬而貽害下一代，如必須前往應於當地全程做好避免蚊蟲叮咬措施。1050901

(中央社)