高市：奧運團成員疑染茲卡病毒已排除
高市衛生局今天說，昨天通報的里約奧運團成員等3例茲卡病毒感染症疑似個案，已排除感染。市府防疫團隊已對3名個案住家及其活動周邊進行地毯式孳生源清除及戶外噴藥工作。
高市通報3例茲卡病毒感染症疑似個案，其中1例為奧運團成員，32歲男性，住左營區，7月底隨奧運團隊前往巴西，8月26日返國，8月28日開始出現發燒、腹瀉等症狀，8月31日就醫後由醫院通報為茲卡病毒感染症及登革熱疑似個案，目前仍住院治療中，經採血檢驗已排除感染茲卡病毒。
另2名疑似個案分別為由柬埔寨返國的前鎮區42歲男性及由新加坡返國的左營區14歲男性，經採血檢驗後，已初步排除感染茲卡病毒，但是高度疑似感染登革熱個案。
衛生局指出，茲卡病毒已列為第5類法定傳染病，高市目前尚無本土個案，如有發生，皆比照登革熱防治流程執行緊急防治工作。前往登革熱和茲卡病毒高風險國家或地區，返國後3日內如有疑似症狀，主動前往轄區衛生所接受採血檢驗，如確認感染登革熱或茲卡病毒，當年度前20名皆可獲得新台幣2500元的主動通報獎金。
衛生局呼籲，各婦產科診所務必叮嚀看診孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往中南美洲、印尼、馬來西亞、泰國及新加坡等茲卡病毒流行地區，嚴防被當地病毒蚊叮咬而貽害下一代，如必須前往應於當地全程做好避免蚊蟲叮咬措施。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。