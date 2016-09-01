爭南向優勢 劉維琪：大專應降生師比

政府推動「新南向政策」，高等教育部分，希望能吸引東南亞學生來台留學。不過，台灣高鐵董事長劉維琪認為，新南向的前提是「比較優勢」，台灣大專必須改善生師比。

劉維琪曾任高教評鑑中心董事長、中山大學校長、中華大學校長、教育部高教司長等職務，產官學經驗豐富，他接受「評鑑雙月刊電子報」最新一期專訪，大談台灣高等教育的問題。

劉維琪認為，台灣高教要衝出「悶」的現狀，應正視公私立發展畸形的問題，公立學校收費便宜，但學生享受較多的資源。他主張，必須適度調漲公校學費，因為公校學生多半來自社經地位高的家庭，能負擔的起，弱勢生則可用獎助學金配套補助。

劉維琪在文中提到，「新南向政策」招收外籍生，前提要有「比較優勢」，東南亞的大學生師比太高，學習環境較差，才有到台灣留學的意願。但近年東南亞國家經濟快速成長，高等教育也會加強投資，「當有一天對方的生師比也降低時，還會想來這裡嗎？」

劉維琪主張大學學費鬆綁，但政府每年編列的高教總經費維持不變，以多出來的錢獎勵私校增聘教師，如此一來就更有機會和公立大學競爭。

劉維琪以中小學開放實驗教育為例，就是因為「價量管制鬆綁」，才出現許多創新模式。台灣高教現在仍管制太多，包括學費、薪資、招生名額、上課時數、學制等，都應適度鬆綁，才有機會出現顛覆性的創新。1050901

(中央社)