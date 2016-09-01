原住民正義委員會 鄒族代表選舉產生
總統府設置原住民族歷史正義和轉型正義委員會，鄒族代表推舉會議今天在阿里山鄉公所進行，不過，代表人選並未產生，希望先由各社推舉人選，透過選舉產生最佳人選。
總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，委員人數為29人至31人，其中原住民族16族代表各1人及平埔族群代表3人，將在4個月內，由原住民族及平埔族群推舉產生，人選會以民族和部落共識為基礎。
鄒族代表推舉會議上午在嘉義縣阿里山鄉公所舉行，由阿里山鄉長杜力泉主持，原民會副主委汪明輝也到場說明。
阿里山鄉公所表示，參加推舉會議的鄒族原住民認為準備推舉的時程過於倉促，希望可以先由阿里山鄒族的達邦社、特富野社，以及位於南投縣信義鄉的鄒族久美社的長老，各推舉熟悉鄒族歷史、文化及民俗的人選，最後透過選舉產生人選。
因此，今天鄒族代表推舉會議並未產生人選，阿里山鄉公所將於10月下旬先公告各社推舉的人選，並向鄒族原住民說明推舉人選的意義，預計於11月1日在公所進行選舉，選出最佳的代表人選。1050901
(中央社)
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