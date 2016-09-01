日股漲 日圓貶拉抬出口股

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東京股市今天收漲，主因日圓貶值，拉抬豐田汽車（Toyota）和日產汽車（Nissan）等出口股；在美國關鍵就業報告出爐前夕，銀行股也上揚。

日經225指數上漲0.23%或39.44點，收16926.84點；東證一部指數漲0.59%或7.84點，收1337.38點。

美元兌日圓報103.35日圓，自紐約匯市的103.43日圓走貶，但仍處於約1個月來高點，理由是市場氣氛越來越相信美國會在年底前升息。

日圓走弱提高日本出口商獲利，刺激買盤入場。1050901

(中央社)