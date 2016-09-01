苗栗客運車輛拋錨 司機突猝死路旁
苗栗縣一名蘇姓司機今天駕駛苗栗客運車輛行經中正路時，車輛拋錨，駕駛走下車輛查看突然陷入昏迷，沒有生命跡象，救護人員緊急把人送往醫院急救仍回天乏術。
消防局下午2時許接獲報案，苗栗市中正路上一輛苗栗客運停在路旁，駕駛陷入昏迷沒有呼吸和心跳，救護人員趕到現場，發現已經有熱心民眾為駕駛施以CPR急救，隨即把人抬上救護車送往大千醫院，但經過約半個多小時急救，仍宣告不治。
苗栗客運同事指出，蘇姓死者到職約半年多，平常沒有異樣，今天是駕駛灣瓦到高鐵的5815車次，對於他突然猝死都感到十分驚訝。至於死因仍須進一步調查。1050901
(中央社)
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