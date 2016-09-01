包租代管106年試辦 全台1萬戶

內政部今天表示，為推動社會住宅並引導民眾釋出空餘屋，規劃推出「包租代管試辦計畫」，初步就6個直轄市及有意願的縣市進行試辦，明年度全台預計試辦1萬戶。

內政部表示，為協助弱勢民眾於住宅租賃市場租屋，除提供租金補貼外，行政院今天通過住宅法修正草案，新增包租代管方式為興辦社會住宅的方式之一，並修正房屋稅、地價稅、綜合所得稅等相關稅賦優惠規定，以鼓勵房東釋出住宅出租。

內政部說，將來除每屋每月租金收入新台幣1萬元以下部分，免繳綜合所得稅外，租金收入超過1萬元部分，也可免附單據證明，再減除60%的房屋必要損耗支出費用等雙重優惠，以鼓勵房東釋出住宅出租，並將提供業者相關服務費用補助，以順利推動。

內政部表示，預計民國106年推出「包租代管試辦計畫」，補助6直轄市及其他有需求縣市共1萬戶，屆時由政府或業者承租民間住宅並代為管理，每直轄市至少1至2個業者協助辦理，承租民間住宅後透過業者轉租給一定所得以下，且為住宅法規定具特殊情形或身分的房客，租金為市場價格8折以下。

內政部說，試辦計畫同時規劃導入社會福利服務資源、糾紛處理機制、風險控管及修繕義務歸屬等相關配套措施，以利計畫順利推行。

內政部表示，包租代管試辦計畫如能順利推動，未來將擴及其他縣市辦理，不僅能擴大社會住宅供給，也能協助房東有效管理房屋、房客順利租屋，達到健全住宅租賃市場及發展租賃服務產業的雙重效果。1050901

(中央社)