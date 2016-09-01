陳意涵「臥軌」秀高超絕技 竟引來網友戰火

陳意涵外型甜美、個性不做作，深受不少粉絲喜愛。(圖／翻攝自陳意涵臉書）

陳意涵「臥軌」照引論戰。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

藝人陳意涵外型甜美、個性陽光開朗不做作，深受不少粉絲喜愛，平常喜愛運動的她，近日po出「臥軌」照，大展高超技巧，不過卻引來正反兩派人馬在網路論戰。

陳意涵常在網路分享運動美照，近日她把鐵軌當成她的運動場，透露雖然無法決定拍戲地點，但是想運動的心是隨心所欲，只見她身體朝下，雙手支撐在鐵軌上，其中一隻腳還抬起，展現高難度的平板撐動作，讓她直呼在這裡做「其實有點痛！」

照片曝光後，不少網友大讚她很厲害，但也有人認為她這樣恐會引發效應，「有人會爭相模仿」，不過有粉絲替她緩頰，認為那個應該是廢棄鐵軌，因為周圍都長雜草了，意外掀起一陣熱議。

(中時電子報)