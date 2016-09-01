中市府反霸凌，推動友善校園

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友善校園週啟動迎開學，教育局今天在惠文高中舉辦友善校園週活動，推行反校園霸凌。（盧金足攝）

台中市政府教育局今天（1日）在惠文高中舉辦友善校園週活動，由主任秘書鄧進權在朝會時向師生宣導友善校園的意涵，象徵友善校園配合新學期的開始持續推廣。

鄧進權、惠文高中校長王沛清及家長會長柯明哲，今天都和學生分享友善校園觀念，宣導活動也邀請學校社團表演，並由鄧主秘帶領師生共同宣誓「反毒、反黑、反霸凌」，刺破象徵這三個項目的氣球。

王沛清也贈送反毒天使「惠文熊」給鄧進權，期盼學校、政府及家長一起為建構健康和諧的友善校園努力。

教育局表示，105學年第1學期友善校園週從8月29日展開，希望各級中小學利用朝會等場合宣導友善校園的意涵，並完善電子看板、網頁或海報等刊登宣導文字及圖示，營造優質友善的教育環境。

鄧進權希望學生遇到校園霸凌時，尋求師長的協助，或利用學校信箱等管道勇敢說出來，讓學校能及時提供協助與輔導，也期許政府、學校及家長共同投入校園安全的提升，有效遏止校園霸凌及暴力事件的發生。

(中時)