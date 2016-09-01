持遠航登機證 購物享好康
台北101與遠東航空聯手合作推出購物優惠，即日起到12/31止，消費者於活動期間憑遠航登機證存根聯到台北101五樓文創區指定品牌購物消費，就可以獨享9至95折優惠折扣，好康活動難得，獨家回饋給遠東航空的乘客。
台北101為國際旅客到台北必訪的景點之一，尤其購物中心內匯集世界知名品牌，提供給海內外旅客最佳購物選擇。台北101特別於購物中心五樓挑高樓層區域，規劃220坪空間的「文創101專區」，讓國內外來訪旅客了解101不只有商場，到此也可體驗台灣文化，行銷台灣軟實力。
為加強推廣台灣文創實力，台北101特別與遠東航空合作企劃推出登機證獨享文創商品優惠活動，包括乾唐軒、琉璃工坊、富山香堂、琉璃工坊、TALES、陶作坊、朱的寶飾等七大享譽海內外的台灣知名文創品牌。
遠東航空不僅在飛安上嚴格把關，提供給乘客安全舒適的航程，同時也幫乘客著想加值登機證的價值，讓乘客不用洪荒之力就可以再享受住宿、餐飲與購物等消費優惠。除了獨家與台北101合作企劃，持登機證享有五樓文創區商品優惠折扣外，住宿圓山飯店可以享住房五折優惠，到CAMPUS餐廳加送免費餐點一份，還有更多合作廠商優惠提供給遠航的乘客。各項登機證優惠活動詳情可洽遠東航空公司官網。
台北101與遠東航空，保有活動變更及取消之權利，活動內容若有未盡事宜，依台北101定義並解釋之。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。