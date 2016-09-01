持遠航登機證 購物享好康

台北101與遠東航空聯手合作推出購物優惠，即日起到12/31止，消費者於活動期間憑遠航登機證存根聯到台北101五樓文創區指定品牌購物消費，就可以獨享9至95折優惠折扣，好康活動難得，獨家回饋給遠東航空的乘客。

台北101為國際旅客到台北必訪的景點之一，尤其購物中心內匯集世界知名品牌，提供給海內外旅客最佳購物選擇。台北101特別於購物中心五樓挑高樓層區域，規劃220坪空間的「文創101專區」，讓國內外來訪旅客了解101不只有商場，到此也可體驗台灣文化，行銷台灣軟實力。

為加強推廣台灣文創實力，台北101特別與遠東航空合作企劃推出登機證獨享文創商品優惠活動，包括乾唐軒、琉璃工坊、富山香堂、琉璃工坊、TALES、陶作坊、朱的寶飾等七大享譽海內外的台灣知名文創品牌。

遠東航空不僅在飛安上嚴格把關，提供給乘客安全舒適的航程，同時也幫乘客著想加值登機證的價值，讓乘客不用洪荒之力就可以再享受住宿、餐飲與購物等消費優惠。除了獨家與台北101合作企劃，持登機證享有五樓文創區商品優惠折扣外，住宿圓山飯店可以享住房五折優惠，到CAMPUS餐廳加送免費餐點一份，還有更多合作廠商優惠提供給遠航的乘客。各項登機證優惠活動詳情可洽遠東航空公司官網。

台北101與遠東航空，保有活動變更及取消之權利，活動內容若有未盡事宜，依台北101定義並解釋之。

(工商)