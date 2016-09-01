日本防災日 百萬人參加大地震演練
共同社1日報導，日本政府實施了假想發生南海海槽大地震的綜合防災演練。各地也分別進行防災演練，地方政府職員也確認了緊急情況下的應對方式。首相官邸與地震災區各縣以電視會議的形式共用資訊，加強了合作機制。
據日本內閣府介紹，本次為第45次防災演練，36個都道府縣約有100萬人參加。首相安倍晉三在官邸召開的緊急災害對策總部會議上向閣僚們下達指示稱，必須把人命放在首要位置，國家必須動員一切力量迅速採取對策。希望各位繼續警惕地震及海嘯，竭盡全力進行應對。
5年前發生東日本大地震後，今年又接連發生了4月熊本地震、8月第10號颱風「獅子山」導致強降雨等大型災害。
此次演練設想1日上午7點10分前後發生以和歌山縣南部海域為震源的芮氏9.1級大地震，以九州至東海地區太平洋一側為主，遭遇最大震度為7（日本標準）的劇烈晃動。三重、和歌山、高知3縣通過電視會議向首相官邸報告了災情。
有專家指出，南海海槽大地震無論何時發生都不足為奇。各研究機構正加強監視態勢以捕捉地震的前兆。
配合防災日，長崎縣佐世保市實施了使用美海軍陸戰隊新型運輸機「魚鷹」從陸上自衛隊駐地向離島運送災害派遣醫療隊（DMAT）的演練。東京都及埼玉縣等首都圈9個都縣市也進行了設想埼玉市發生大地震的聯合演練。
(旺報)
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