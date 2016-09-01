田弘茂任海基會 呂秀蓮：適任人選

我要評比

海基會董事長人事昨天公布，由前外交部長田弘茂接任。前副總統呂秀蓮今天表示，田弘茂是很適任的人選。

民進黨台北市黨部今天在文山區舉行「神力女超人」之全國巡迴婦女政策際組織座談會，呂秀蓮、民進黨中央黨部副秘書長徐佳青、台北市小英之友會總會長顏志發出席致詞，呂秀蓮在座談會前受訪，並針對海基會董事長人事出爐發表看法。

呂秀蓮表示，原本是想主張廢掉海基會，畢竟對岸已經侵門踏戶到這裡來，國民黨執政時代也是不斷的往北京朝貢，海基會已經變成一個買辦階級。

不過，呂秀蓮認為，田弘茂是一個適任海基會董事長的人選，他不僅具備應有的專業知識，也懂得在面對中國大陸非常強大威脅之下，如何站穩台灣立場代表台灣爭取最大利益。

此外，針對外界認為田弘茂獨派色彩太重一事，呂秀蓮則回應，總統蔡英文當選總統，「投票的選民難道都不是贊成台獨嗎？」能夠代表絕大多數民意來推動兩岸關係，這是大家應該共同支持的。1050901

(中央社)