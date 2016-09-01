7休1裁量基準預告 估影響430萬人
(中央社記者余曉涵台北1日電)勞動部今天預告7休1裁量基準，並同步發布「勞雇雙方協商調整例假同意書」(範例)草案，預估全台將有430萬人受到影響。
勞動部今天預告「勞動基準法第36條令釋」，當中有3種情況可不遵守7休1外，也發布「勞雇雙方協商調整例假同意書」(範例)草案，未來勞工如果符合3種情況外，也必須有此同意書，才能不遵守7休1的法令規定，預估全台將會有430萬人受到影響。
勞動部說，此同意書可以定在勞動契約裡，也可以做事先原則上的約定，但不管如何一定要符合3大情況。
勞動部表示，此同意書不論是1次性或每次簽都會有些問題，這部分也會再討論。勞動部強調，勞工因健康或其他正當理由，可以隨時解除同意連續上班。1050901
(中央社)
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