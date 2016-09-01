台中108路公車 延駛到南開科大
台中市公車108路線今天起，更深入延駛到位於南投縣草屯鎮的南開科技大學，使往返兩地的通勤民眾可減少轉乘次數。
台中市、南投縣更進一步結合。為滿足兩地居民通勤需求，台中市公車108路線延駛到南開科技大學，今天舉行通車儀式，南投縣長林明溱、台中市長林佳龍、國民黨籍立法委員許淑華、顏寬恒、南開科大校長孫台平等人出席。
台中市公車108路線原先從台中市西屯區「港尾」站到南投縣草屯站(第一銀行)，而草屯旭光高中、南開科大，約有3000名師生設籍台中，許多搭108路線公車的師生原先都要再轉乘才能抵達，如今延駛到工藝中心、旭光高中、南開科大，民眾不必再換公車。
林明溱說，感謝林佳龍協助，讓108線公車延駛，也納入台中市公車10公里免費優惠，這是中部縣市區域治理平台成果，未來希望台中市的公車及捷運也能延伸到南投市，帶動地方發展。
林佳龍說，這是政府關心、學生開心、家長放心的事，感謝林明溱在中部縣市區域治理平台會議提案，讓跨縣市到南投的公車更貼近民眾需求，108路線公車原本只到草屯鬧區，今天起再深入延駛，不僅照顧台中市民，也方便草屯民眾到台中消費。1050901
(中央社)
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