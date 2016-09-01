台中第五市場文學宴 號召千人辦桌
台中市第五市場將於10月1日舉辦文學宴，滿滿一桌13道菜，只要新台幣2500元，台中市經發局今天說，5日起上網開賣，絕對物超所值。
台中市經濟發展局積極行銷傳統市場，打造傳統市場新形象，經發局長呂曜志今天說，擁有不少特色小吃的第五市場，因鄰近「台中文學館」，未來將打造成為「文學市場」，並於10月1日晚上6時舉辦「文學宴」，號召千人一起來辦桌。
呂曜志指出，當天將席開100桌，想要吃辦桌的民眾從5日上午10起可以上「台中食尚 好樂市場」網站報名預購，每人不得超過2桌，想要報名的民眾手腳要快，每人只要250元，就可以吃到逾5000元整桌來自第五市場食材的台灣道地料理。
呂曜志說，因為主題是文學宴，所以每道料理都充滿濃濃文學風，例如五市文學迎喜慶（香菇貢丸湯）、五更啼響福祿臨（竹筍香菇雞）、金燕雙飛沖天翅（砂鍋魚翅）、步步高升好運到（麻糬&米糕）、彩衣披肩煥然新（砂鍋活跳蝦）等13道，包括知名的丸東商號的香菇丸、麻糬之家的麻糬都可以品嚐到。
第五市場自治會會長李西東表示，文學宴於當晚6時起在第五市場封街辦桌，不只可以品嚐傳統美味料理，現場還安排趣味遊戲、表演活動、摸彩活動等，獎品有液晶電視、自行車、平板電腦等，更有機會參與11月的抽汽車大獎活動，絕對物超所值。1050901
(中央社)
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