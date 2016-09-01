任用田弘茂 辜寬敏：不用給太多期待

前總統府資政辜寬敏認為，因為蔡英文提不出兩岸政策，用田弘茂擔任海基會董事長，對兩岸的重要性及影響力，都是很有限。所以大家不要給田太多期待。

不過他也說，現在用田弘茂，是非常適合，他也不認為，蔡英文任用田弘茂，有跟獨派討論過，至於吳澧培對新政府的批判，他認為這是吳澧培語重心長，能給新政府一點覺悟，也是好的。

至於中國大陸立場堅持九二共識，導致現在兩岸關係凍結。辜寬敏認為，現在蔡英文雖然不接受九二共識，但台海不可能發生競爭，大家不要想的太多。

他表示，現在蔡政權做不出什麼東西來，兩岸提不出政策，維持現狀只是一個態度，不是一個政策，還有兆豐事件，這是全民的問題，但是全民㑹支持的，就是支持特赦陳水扁。

(中時)