日本和歌山太地町 解禁圍捕海豚

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日本和歌山縣太地町1日解禁圍捕海豚及小型鯨魚。太地鯨魚協會的12艘漁船於清晨5時多，從太地漁港出發，漁船在近海24公里處發現灰海豚群，但圍捕失敗，當天上午9點半前後返回漁港，首日空手而歸。

共同社報導，該圍捕不屬於國際捕鯨委員會（IWC）的管制範圍內，經該縣知事批准後可在限定捕獲量內進行圍捕，直至明年春天。

漁期內，該縣警方設置臨時崗亭，以監視反捕鯨團體等的違法妨礙活動，第5管區海上保安總部也派遣了職員。

當天，疑似反捕鯨團體成員的2名外國女性，用相機拍攝了出海圍捕時的情景。此外還有外國人從建有老式捕鯨哨所的海角，用雙筒望遠鏡觀看圍捕過程。

日本鯨類研究所（位於東京）與美國的反捕鯨團體「海洋守護者協會」已達成協定，禁止對日方科研船採取妨礙行爲。

(旺報)