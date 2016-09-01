新政府提不出政策 辜寬敏：倒不如特赦陳水扁

新台灣國策智庫創辦人辜寬敏（左）1日舉行捐贈凱達格蘭基金會記者會。（王爵暐攝）

辜寬敏表示蔡政府提不出新政策，倒不如特赦陳水扁前總統。（王爵暐攝）

新台灣國策智庫創辦人辜寬敏（右二）1日舉行捐贈凱達格蘭基金會記者會。（王爵暐攝）

辜寬敏（中）表示，希望民進黨立委高志鵬（左）推動特赦陳水扁。（王爵暐攝）

新台灣國策智庫1日舉行捐贈凱達格蘭基金會記者會，智庫創辦人辜寬敏表示，新政府至今提不出具體的政策，所謂兩案關係維持現狀，也只是態度而不是政策，雖然田弘茂是個不錯的人選，但也應該對兩岸關係沒有太大的幫助。

即然如此，辜寬敏表示，倒不如特赦前總統陳水扁，以消減社會對立促進和諧，他也已經告知民進黨立委高志鵬，希望在立法院新會期首先推動這個案子。

(中時)