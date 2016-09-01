賈靜雯秀女兒出浴照 網友讚大眼睛

台灣藝人賈靜雯今天在微博秀出女兒運動照和洗澡出浴照，網友大讚「像巨峰葡萄一樣的大眼睛」、「以後這樣的女兒給我來一打」。

賈靜雯今天在微博上傳女兒咘咘運動時、洗澡後出浴等三張照片，然後貼文說，「運動身體好～運動身體好。運動完洗個澡好舒服啊（不能露點點，不然爸比又要崩潰了）！」

許多網友大讚咘咘是個大眼睛的超級萌神，「萌到我受不了」、「像巨峰葡萄一樣的大眼睛」、「這才是正宗硬幣眼」、「自帶美瞳假睫毛，洋娃娃來的」、「十八年後又是一位女神」。1050901

(中央社)