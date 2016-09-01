拆果菜市場牴觸戶 高市：解決沉痾

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高市府今天執法拆遷牴觸果菜市場北側住戶，現場民眾抗爭，批評市府未安置補償。市府駁斥迫遷，說明兼顧公義情理提供最優惠補償條件、協助弱勢照護安置，解決沉痾，責無旁貸。

農業局指出，抵觸戶共120戶，已有99戶同意市府安置與救濟方案，13個地主在法理容許範圍內，給予最優惠方式協助原住戶辦理遷移。

市府說，為解決都市發展、交通及淹水公共利益，拆除工作勢在必行，才能解決延宕40年的歷史沉(苛)。

農業局指出，三民區高雄果菜批發市場案懸宕40多年，104年底開始辦理清查及查估拆遷作業，期間部分牴觸戶陳情抗爭，市府多次協調，並在情理法上給予最優補償安置。

自救會向高雄高等行政法院提起行政訴訟，已在8月8日經執行裁定「聲請駁回」。

農業局表示，徵收程序合法，且多數住戶同意市府安置與救濟方案，另為協助中低收入及弱勢住戶完成遷移，市府予更優救濟金並協助遷移。

市府重申，為了讓城市更安全，作為負責任的政府，縱然知道會面對各種壓力，仍選擇承擔處理，解決高雄沉痾，市府責無旁貸。

但是，抗爭居民仍堅持市府徵收案沒有正當性、完全違法，還說前市長王玉雲允諾減半徵收並還返土地於民；居民說，數十年來居民等不到土地返還卻被迫遷，拆除家園，他們心有不甘。1050901

(中央社)