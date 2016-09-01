高鐵助登台圓夢 長者表演歌舞劇回饋

財團法人雙福社會福利慈善事業基金會的阿公、阿嬤，今天神采奕奕在高鐵嘉義車站大廳獻上熱鬧非凡的歌舞劇。這群活力四射長輩，盡情展現精彩舞蹈表演，旅客以掌聲回應。

雙福基金會表示，這群阿公、阿嬤甫參加「享受晚年時光、翻轉不老生活」活動，從多達2000多個隊伍比賽中，以「仙角百老匯5 夢中的膨紗衫」脫穎而出，且贏得登上台北小巨蛋舞台演出的寶貴經驗。

雙福基金會指出，阿公、阿嬤擁有無限的夢想期待完成，透過這次銀髮素人舞台選秀活動，讓長輩一圓夢想，展現驚人的追夢能量，所有成員都充滿無限的榮耀感。

雙福基金會感謝台灣高鐵的熱情贊助，讓這群樂齡長輩得以成行，搭乘高鐵從嘉義往返台北，順利站上台北小巨蛋演出。

雙福基金會這群阿公、阿嬤感謝高鐵的慷慨相助，今天特別於高鐵嘉義站演出「百變耆老．銀光匯影」歌舞劇；表演一開始阿公、阿嬤以充滿爵士氛圍的舞步進場，隨即展開精彩表演，獲得來往的旅客喝采。1050901

(中央社)