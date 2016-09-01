延攬外籍人才 研議給3年優惠所得稅率
國家發展委員會副主委高仙桂今天表示，高階外籍人才在台灣繳納的所得稅率相較香港、新加坡等臨近國家高，未來研議給予3年薪資所得稅優惠，以吸引人才。
國發會今天在行政院會報告「完善我國留才環境方案」。高仙桂在行政院會後記者會表示，針對國內面對人力短缺與人力外流問題，國發會經過多次調查與線上查訪，盤點外籍人士來台遭遇問題，從7面向提出27項改革策略。
高仙桂指出，在稅務方面，目前很多外籍人士都抱怨台灣稅賦太高。現行規定，若拘留滿183天適用所得稅法，最高稅率可能達45％。
她表示，相較鄰近國家，香港稅率僅有2％至17％，新加坡最高20％，有些企業反映高階外籍人才在台灣工作要繳納最高級距，相對太高。研議對高階人才在前3年給予所得稅優惠，財政部在整體所得稅制改革時會再衡酌。
高仙桂說，許多外籍人士也抱怨各項申請及轉換簽證要跑很多單位、手續繁複，未來計畫設立單一窗口，簡化手續，也會研議核發外國畢業生來台實習簽證，給予每次6個月實習機會。
此外，高仙桂表示，目前僅有取得永久居留證的外籍人士可以自由轉換工作，其餘外籍人才離職後尋職及轉換雇主僅有6個月寬限期，未來研議核發國際高階人才來台個人化就業准證。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。