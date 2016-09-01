延攬外籍人才 研議給3年優惠所得稅率

我要評比

國家發展委員會副主委高仙桂今天表示，高階外籍人才在台灣繳納的所得稅率相較香港、新加坡等臨近國家高，未來研議給予3年薪資所得稅優惠，以吸引人才。

國發會今天在行政院會報告「完善我國留才環境方案」。高仙桂在行政院會後記者會表示，針對國內面對人力短缺與人力外流問題，國發會經過多次調查與線上查訪，盤點外籍人士來台遭遇問題，從7面向提出27項改革策略。

高仙桂指出，在稅務方面，目前很多外籍人士都抱怨台灣稅賦太高。現行規定，若拘留滿183天適用所得稅法，最高稅率可能達45％。

她表示，相較鄰近國家，香港稅率僅有2％至17％，新加坡最高20％，有些企業反映高階外籍人才在台灣工作要繳納最高級距，相對太高。研議對高階人才在前3年給予所得稅優惠，財政部在整體所得稅制改革時會再衡酌。

高仙桂說，許多外籍人士也抱怨各項申請及轉換簽證要跑很多單位、手續繁複，未來計畫設立單一窗口，簡化手續，也會研議核發外國畢業生來台實習簽證，給予每次6個月實習機會。

此外，高仙桂表示，目前僅有取得永久居留證的外籍人士可以自由轉換工作，其餘外籍人才離職後尋職及轉換雇主僅有6個月寬限期，未來研議核發國際高階人才來台個人化就業准證。1050901

(中央社)