中秋連假 恆春與花蓮飯店搶手

有4天的中秋連續假期即將到來，國人若再加請3天假，便可享受長達9天的超長連假。著名旅遊訂房網Hotels.com最新公布，台灣旅客針對此假期所搜尋的熱門國內外目的地，發現國內旅遊以愜意的屏東、花蓮為旅遊首選。如是赴亞洲鄰近國家度假，海外旅遊常勝軍日本不受匯率影響，一口氣囊括五個席次，以東京、大阪、沖繩包辦海外旅遊前三名，香港、曼谷各拿下排名第四、五。

除了熱搜旅遊地點外，Hotels.com特地盤點國內外，適合賞月的飯店和民宿。從戶外風呂、露天泳池、到床上就能賞月的天窗房，今年連假長，許多飯店控早早下手， 尤其戶外房型、天窗房為應景熱門房型，在中秋節一個月前便滿房，晚鳥若來不及搶房，也可將它放入口袋名單，成為未來賞夜空夢幻首選。

根據Hotels.com中秋連假熱搜飯店目的地排名，國內前10大熱門度假目的地依序是：恆春、花蓮、台中、台北、台南，以及高雄、南投、宜蘭、台東與新北市。

至於中秋連假國外10大熱門目的地排行依序是：東京、大板、沖繩、香港、曼谷，以及京都、澳門、首爾、新加坡與福岡。

(工商)