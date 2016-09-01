吸毒後撞車 慣竊呆坐路旁就逮

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許男撞車後呆坐路旁，警方到場查獲贓車，並在駕駛座搜出毒品吸食器，將許男依法送辦。（譚宇哲翻攝）

許男撞車後呆坐路旁，警方到場查獲贓車，並在駕駛座搜出毒品吸食器，將許男依法送辦。（譚宇哲翻攝）

新北市39歲許姓男子今天上午吸毒後，到淡水登輝大道欲開走日前偷來的贓車，但車輛發不動，許男竟異想天開，放開手煞車讓車輛滑行，車子打滑撞到捷運圍籬，警方獲報到場，發現許男呆坐路旁，當場查獲贓車，並在駕駛座搜出毒品吸食器，立刻將許男依法送辦。

警方調查，許男有毒品及竊盜前科，近來犯案累累，7月中才侵入住宅行竊，遭淡水警方圍捕，7月底又在淡水水源街撬開民眾的自小客車竊取車內財物，盜刷被害人信用卡1萬7千多元，盜刷過程全都被監視器拍下來。

盜刷信用卡得逞，讓許男食髓知味，8月29日晚間再度至八里關渡橋旁，偷走一輛喜美藍色自小客車，兩天來開著贓車四處閒晃，最後將車停放在淡水登輝大道上。

警方表示，許男今天上午吸毒後欲駕駛贓車，發現無法發動，便放開手剎車想讓車輛緩緩滑行後發動，卻不慎擦撞路旁機車，接著便滑行撞上捷運施工圍籬，路過民眾見狀報警，員警到場發現該車為贓車，並在駕駛座發現毒品吸食器，將其依毒品、竊盜罪嫌送辦。

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(中時)