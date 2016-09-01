蔡民調死亡交叉 呂秀蓮：還做得不夠好

總統府昨宣布海基會董事長，由前外交部長田弘茂接任，被外界解讀正式邁向台獨之路，前副總統呂秀蓮今出席民進黨台北市黨部活動受訪時則表示，他認為田弘茂只是淺綠，且他具備專業知識，能夠面對大陸威脅時站穩台灣立場。她也提及，蔡政府面對內外挑戰都是空前，但執政團隊是否能當機立斷，最短時間內去除人民疑慮，「這個考驗還做得不夠，希望下個100天有更多經驗，能做得更好」。

呂秀蓮說，她本主張廢掉海基會，因為當年設立海基會、陸委會，就是希望當白手套，結果現在對岸「侵門踏戶」，國民黨時代也是不斷的往北京朝貢，海基會已成一個買辦階級。

呂秀蓮也提及，蔡英文終於想通，她認為田弘茂不要說是深綠，他只是淺綠，重點是他具備應有的專業知識，懂得在面對中國大陸非常強大威脅之下站穩立場，「正好調和、超越藍綠，讓兩岸關係變好」。

而蔡英文上台後，外界解讀兩岸關係進入冷凍期。呂則認為，蔡拒絕九二共識所以人民才選她，她不能在當選後改成支持九二共識，拆穿九二共識黑盒子就是一個中國，「2300萬人誰敢支持台灣就是中國一部分？」蔡雖有值得檢討的地方，但拒絕接受九二共識，認定台灣跟中國絕不屬於一個中國，這點值得肯定。

媒體詢及，蔡政府民調出現死亡交叉，呂秀蓮則強調，這屆總統面臨的內外挑戰都是空前，但每個挑戰跟意外發生時，執政團隊能否當機立斷，在最短時間去除人民疑慮，「這個考驗好像還做得不夠好」，盼下個100天有更多經驗，並能做得更好。

至於外界認為人事任命不優，呂也說，她一直在思考，如果一個人選上公職，在短時間內獲得很大權力，大概都沒辦法做很好，人事任命似乎制度有檢討必要。

(中時)