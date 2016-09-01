又一詐騙學費案 陸準女大生留遺書自殺

據《羊城晚報》報導，繼山東臨沂準大一女生徐玉玉遭電話詐騙傷心致死後，廣東揭陽市惠來縣8月31日也爆出一宗類似案件，該縣岐石鎮坑仔管區鳳北一名19歲蔡姓女生，疑在8月19日被簡訊詐騙人民幣一萬多元學費和生活費後，於8月28日留下遺書離家出走。8月29日，惠來警方在海邊找到蔡女的屍體。

據其家人介紹，蔡女是剛畢業的高中生，今年高考（大學聯考）考上了廣東外語藝術職業學院，9月即將開學。而在8月中旬，蔡女誤信騙子的中獎詐騙簡訊，被騙走了其母親給她的一萬多元學費和生活費。8月28日，蔡女離家後便沒有再回來。離家時，身上沒帶身分證和現金。其家人報警，並四處尋找。

1日從惠來縣宣傳部門和警方處得知，惠來警方29日在海邊發現一具女性屍體，經家屬辨認，確定是岐石鎮失蹤蔡姓女生，但其死亡原因是否與電信詐騙有關則還在進一步調查中。

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(旺報)