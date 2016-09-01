又一詐騙學費案 陸準女大生留遺書自殺
據《羊城晚報》報導，繼山東臨沂準大一女生徐玉玉遭電話詐騙傷心致死後，廣東揭陽市惠來縣8月31日也爆出一宗類似案件，該縣岐石鎮坑仔管區鳳北一名19歲蔡姓女生，疑在8月19日被簡訊詐騙人民幣一萬多元學費和生活費後，於8月28日留下遺書離家出走。8月29日，惠來警方在海邊找到蔡女的屍體。
據其家人介紹，蔡女是剛畢業的高中生，今年高考（大學聯考）考上了廣東外語藝術職業學院，9月即將開學。而在8月中旬，蔡女誤信騙子的中獎詐騙簡訊，被騙走了其母親給她的一萬多元學費和生活費。8月28日，蔡女離家後便沒有再回來。離家時，身上沒帶身分證和現金。其家人報警，並四處尋找。
1日從惠來縣宣傳部門和警方處得知，惠來警方29日在海邊發現一具女性屍體，經家屬辨認，確定是岐石鎮失蹤蔡姓女生，但其死亡原因是否與電信詐騙有關則還在進一步調查中。
＊珍惜生命，請撥1995
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。