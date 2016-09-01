本年度核安演習動員8千人 史上最多
原能會將於本月12~14日舉行核安第22號演習，將警報系統從6站增設至30站，且首度針對遊客做疏散撤離演習，預計動員8000人參與，是歷年來人數最多。原能會指出，透過每年一度的核安演練，期望能有備無患。
原能會指出，核安第22號演習共分兩階段，第一階段兵棋推演已於8月16日推演完畢，共387位應變人員參加，第二階段實兵演共進行3日，第1日重點在核三廠廠內機組搶救與緊急應變，如斷然處置、後備電源、水源操作演練等。
第2日則由屏東縣政府、輻射監測中心及支援中心進行聯合演練，上午8時45分警報聲響起，8公里內國中小學生與弱勢族群進行預防性疏散、民眾居家掩蔽演練、收容所開設及安置等，此次也有統一渡假村配合，進行遊客疏散撤離。
第3日則是專業部隊針對農林漁牧分析取樣等，相關處理方式。本次實兵演練預計動員國防部、原能會、海巡署、農委會、氣象局等相關機關，估計參與人數達到8000人。原能會核能技術處處長徐明德表示，無預警廠內演習已超過3年，廠外顧及民眾權益無法進行無預警演習，但透過每年一度核安演練，期望有備無患。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。