本年度核安演習動員8千人 史上最多

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原能會將於本月12~14日舉行核安第22號演習，將警報系統從6站增設至30站，且首度針對遊客做疏散撤離演習，預計動員8000人參與，是歷年來人數最多。原能會指出，透過每年一度的核安演練，期望能有備無患。

原能會指出，核安第22號演習共分兩階段，第一階段兵棋推演已於8月16日推演完畢，共387位應變人員參加，第二階段實兵演共進行3日，第1日重點在核三廠廠內機組搶救與緊急應變，如斷然處置、後備電源、水源操作演練等。

第2日則由屏東縣政府、輻射監測中心及支援中心進行聯合演練，上午8時45分警報聲響起，8公里內國中小學生與弱勢族群進行預防性疏散、民眾居家掩蔽演練、收容所開設及安置等，此次也有統一渡假村配合，進行遊客疏散撤離。

第3日則是專業部隊針對農林漁牧分析取樣等，相關處理方式。本次實兵演練預計動員國防部、原能會、海巡署、農委會、氣象局等相關機關，估計參與人數達到8000人。原能會核能技術處處長徐明德表示，無預警廠內演習已超過3年，廠外顧及民眾權益無法進行無預警演習，但透過每年一度核安演練，期望有備無患。

(中時)