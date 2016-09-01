台男考獲AV男優證照 網友怒吼：考試不揪？
談到AV（成人影片）產業大國，多數人絕對第一個就想到日本，而在日本AV女優、男優都是非常正當的行業，且一旦作品產量豐富、知名度高，甚至能成為不輸給時下明星的高人氣偶像，加上報酬優渥，使得越來越多人想投身這個行業，日前便有台灣鄉民在PTT透露自己通過了「男優三級檢定」，意外引發討論熱潮。
成立21年的知名A片公司「RADIX」，日前推出史無前例的「AV男、女優檢定測驗」，只要應試者筆試成績達到70分以上，便可以獲得「3級檢定證照」，未來將優先取得演出旗下作品的「汁男優」、也就是不露臉的AV男優，此考試推出後旋即引發網友熱議，由於報名人數過於踴躍，「RADIX」未來將會陸續推出2級、3級檢定測驗。
而在台灣也有人去報名參加檢定考試，一名PTT鄉民「果凍」昨（31日）便發文表示自己在日本工作半年，因為好奇心驅使下，繳了1500日圓（約460新台幣）去考試，結果沒想到卻意外通過，讓他不清楚證照作用下好奇發問：「請問有了這張會跟獵人執照一樣好用嗎？是不是去路上秀出來就可以像SOD那樣直接拍素人片？」結果該文一推出立刻被推爆，不少人留言怒吼：「馬的考試不會揪的喔？」、「這證照太邪惡了」、「想團報考試！」
不過更多人相當好奇要如何考取證照、考試內容為何、是否要「真槍實彈」等等，而果凍隨後再度補充，指稱這張證照並非認真的，比較像是考好玩的，「只要去買個報名表回答筆試就可以拿到了，題目內容範圍很廣，滿有趣的」，他便舉出幾個題目供人參考，如給考生看照片問「拍片現場用的道具是做甚麼的？」、「一些甲片的專有名詞及拍片方式的名詞解說回答」或者「目測胸部罩杯大小」等基礎問題。
(中時電子報)
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