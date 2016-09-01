北市運動表揚大會 田徑潘瑞根獲推手獎

「運動推手獎」得主潘瑞根（左），培育出林義傑、陳彥博等超馬好手，現為成淵高中田徑隊教練。（本報資料照）

台北市政府1日舉辦「台北市105年運動有功團體及人員表揚大會」。（台北市體育局）

台北市政府1日舉辦「台北市105年運動有功團體及人員表揚大會」，頒發傑出運動選手、優秀運動教練、績優團體及人員、運動推手獎及終身成就獎等五大獎項，共計35位得獎人員及團體，這些得獎人員及團體，有國際賽會創造佳績之菁英選手及培訓傑出選手之教練、也有推廣社區活動或認養運動場館成效卓著，或積極贊助本市運動推展，這些獲獎者對於體育界的無私奉獻，創造了許多輝煌的紀錄。

「傑出運動選手獎」得主謝宛蓁，天生左手肢體的不便，讓她小學三年級時開始接觸游泳進行復健，在游池中勤奮地練習，因而奠下良好基礎。自99年、101年、103年、105年連續四屆，謝宛蓁入選臺北市代表隊參加全國身心障礙國民運動會，屢獲佳績(個人7金)。

「運動推手獎」得主潘瑞根，為眾多國際級優秀運動員的幕後推手，超馬好手林義傑、陳彥博等人皆是由他親自訓練。投入台北市體育界迄今30年，曾任西湖工商田徑隊、明湖國中田徑隊教練，現為成淵高中田徑隊教練，他「帶兵帶心」的細膩訓練計畫，讓選手術德兼修，受益無窮。潘瑞根教練在克難環境下，以系統式訓練方式培育選手，成為高中體育團隊的典範，如今他所訓練的子弟兵也在校園內繼續培育下一代，將他的精神持續傳承下去。

「運動推手獎」得主－興富發建設股份有限公司，為企業積極投入贊助體育推展之最佳典範。以「實踐取之於社會，用之於社會」的在地精神，除持續關懷弱勢族群，並投入許多資源及善款經費捐助。103年繼贊助景美女中拔河隊出國比賽經費後，也支援明道國小、民族國中兩校足球隊部分訓練經費，並受奧林匹克委員會之邀，贊助吳東霖、卓宜萱兩位年輕網球選手，協助推廣網球運動發展及培育網壇明日之星。為發展我國棒球運動、實踐企業對社會之回饋，贊助台北市棒球隊自105年4月6日起至107年12月31日止，每年贊助台北市棒球隊300萬，3年共計900萬。

「終身成就獎」得主蔡添順校長為麗山國中創校校長，後於成淵、仁愛國中、松山家商校長期間廣設體育班，樹立學校運動風氣；現任中華民國桌球協會榮譽理事長的蔡校長，對於桌球運動的熱情更是30多年來始終如一，對本市桌球發展不遺餘力，建立桌球隊培訓國手，經由蔡校長培訓而出的運動員，更承襲他的理念與熱誠，將桌球等運動精神傳遞到各學校發揚光大。

「終身成就獎」得主蔡增儒老師服務教育界逾30年，為體育界貢獻卓越的資深教練，多年來不僅帶領著大安國中征戰國內各大籃球賽事，更率隊遠赴歐洲比賽榮獲冠軍十餘次，蔡老師培訓出許多知名籃球好手何守正、鄭志龍、朱志清、陳建勳、鍾枝萌、宋建順、李永祥等，這些學生亦持續在臺灣籃球界傳承技藝、作育英才。

前奧運金牌選手陳靜、前桌球國手周東昱及前籃球國手何守正，也特別到場感謝恩師，以行動來感謝老師們對自己的培訓與照顧之恩，以及對台灣體育運動推廣的重大貢獻。

(中時電子報)