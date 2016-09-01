竹市表揚體育有功人員 盼持續深耕
新竹市政府今天舉辦「體育有功人員表揚大會」，市長林智堅親自頒發獎牌及獎金予10位選手、6位教練及2團隊，盼體育運動能持續在新竹扎根茁壯。
林智堅表示，推動體育活動及培養優秀選手，一直是市府努力的目標，市府年度預算中，投入教育與文化工作的預算就佔30%。此外，今年更爭取到教育部體育署經費補助，完善基層選手訓練站的各項設備與培訓制度，提供選手及教練最佳的環境。
林智堅表示，今年是新竹市體育界豐收的一年，在全國58位奧運代表選手中，幅員不大的新竹市就有4位，其中女子射箭隊更獲得銅牌，寫下新竹市體育史上的新紀錄，未來會在射箭、游泳、拳擊、田徑及棒球等運動項目上投入更多資源。
市府教育處表示，市府積極建置獎勵與四級培訓制度，扶持專業單項，讓選手能夠在升學與訓練上皆能獲得滿足的照顧，並讓人才留在新竹，為培養台灣頂尖運動員努力，每年邀請專家學者與體育前輩遴選優秀人員接受表揚。
教育處也說，今年特別設立「卓越獎項」，獎勵今年度代表國家參與2016里約奧運的本市選手及教練。
今日表揚大會頒獎表揚體育有功人員，包括績優男運動員黃翊軒、林哲申、許哲毓；績優女運動員柯媛蒨、黃芷誼、宋雅婷；績優教練林壯蔭、高慶華、邱郁達；績優團體獎成德高中田徑隊、棒球隊；卓越選手獎李炫諺、譚雅婷、林詩嘉、陳念琴；卓越教練獎柯文明、倪大智、李明坤。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。