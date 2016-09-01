竹市表揚體育有功人員 盼持續深耕

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新竹市政府今天舉辦「體育有功人員表揚大會」，市長林智堅親自頒發獎牌及獎金予10位選手、6位教練及2團隊，盼體育運動能持續在新竹扎根茁壯。

林智堅表示，推動體育活動及培養優秀選手，一直是市府努力的目標，市府年度預算中，投入教育與文化工作的預算就佔30%。此外，今年更爭取到教育部體育署經費補助，完善基層選手訓練站的各項設備與培訓制度，提供選手及教練最佳的環境。

林智堅表示，今年是新竹市體育界豐收的一年，在全國58位奧運代表選手中，幅員不大的新竹市就有4位，其中女子射箭隊更獲得銅牌，寫下新竹市體育史上的新紀錄，未來會在射箭、游泳、拳擊、田徑及棒球等運動項目上投入更多資源。

市府教育處表示，市府積極建置獎勵與四級培訓制度，扶持專業單項，讓選手能夠在升學與訓練上皆能獲得滿足的照顧，並讓人才留在新竹，為培養台灣頂尖運動員努力，每年邀請專家學者與體育前輩遴選優秀人員接受表揚。

教育處也說，今年特別設立「卓越獎項」，獎勵今年度代表國家參與2016里約奧運的本市選手及教練。

今日表揚大會頒獎表揚體育有功人員，包括績優男運動員黃翊軒、林哲申、許哲毓；績優女運動員柯媛蒨、黃芷誼、宋雅婷；績優教練林壯蔭、高慶華、邱郁達；績優團體獎成德高中田徑隊、棒球隊；卓越選手獎李炫諺、譚雅婷、林詩嘉、陳念琴；卓越教練獎柯文明、倪大智、李明坤。1050901

(中央社)