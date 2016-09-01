副總統盼年金改革 集思廣益做最好設計
副總統陳建仁今天面對年金改革委員喊話不要掉回「只改人民不改官署」的思維時表示，年金改革制度還沒定案，希望大家為年金永續一起努力，集思廣益做出最好設計。
陳副總統下午主持「國家年金改革委員會」第11次委員會議，年金改革委員吳忠泰表示，昨天看了副總統臉書的年金改革文章，其中還沒提出方案是對的，但是副總統在會議中也講過不同年資不同保額年金是不應該比較；但副總統在臉書上還是把各種數字放在一起，這樣讓民眾看了副總統的臉書，又再一次誤會。
吳忠泰指出，副總統文中也提到，各種社會保險與退撫基金長期費率偏低，但請問這樣最大受益者是誰？就是雇主，在私部門就是資方，這個未來一定要列入清算。此外他也說，副總統臉書內容沒提到績效，但過去2位前總統陳水扁與馬英九都是「只改人民不改官署」，希望不要掉回那樣的思維與輪迴。
副總統則回應表示，他文章是強調改革制度是還沒定案，未來應集思廣益做最好設計，一個人智慧有限有不足地方，政府產業界及個人大家都要一起為年金永續努力，都可以討論。1050901
(中央社)
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