司法院提名咨文送抵立院 13日列報告事項

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立法院秘書長林志嘉今天表示，司法院正副院長及5位大法官咨文已送到立法院，預計13日立法院開議當天院會，列報告事項排入議程。

「民國105年司法院大法官提名審薦小組」召集人、副總統陳建仁上午召開記者會，宣布總統蔡英文提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5名大法官被提名人。

林志嘉下午受訪表示，司法院正副院長及大法官提名人咨文，總統府下午2時已送到立法院秘書處，秘書處轉交議事處，將排入立法院開議當天院會議程。1050901

(中央社)