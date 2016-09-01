投資500萬歐元 林德集團成立研發中心
林德集團投資約500萬歐元在台中中港加工出口區開設一座新電子氣體研發中心，今天舉行剪綵儀式，透過中心最先進的分析、產品開發，為當地客戶與合作夥伴提供服務。
林德集團在全球共有35個實驗室，在美國、歐洲、中國大陸設有研發中心，為這些地區的氣體應用提供支援與服務。去年，林德開設全球最大的直供氟氣工廠，直接為海力士(SK Hynix)供應產品，還將亞洲多個新電子計畫投入生產。
林德集團看準了台中地域位置佳，將美國的研發中心搬到中港加工出口區，耗資500萬歐元設立電子氣體研發中心，希望在拉近與在地廠商的距離後，可研發出更貼近廠商需求的產品，未來配合客戶發展，提供服務，創造彼此雙贏。
林德集團執行董事會成員Christian Yang Bruch博士說，「我們的創新可為客戶帶來許多好處，包括提高效能、提高產品品質、減少廢氣排放和提高安全性。」
Christian Yang Bruch指出，「林德持續創新動力推動我們開發新的氣體應用，確保與客戶保持緊密的關係，可使我們更深入了解他們的需求、提供更好地服務並改善他們的製程技術，這是林德台灣氣體研發中心的願景，本中心將成為林德全球研究網絡的核心。」
林德電子為半導體、太陽能、顯示器和LED等電子市場提供氣體產品的行業領導者，注重品質和環境領導力、行業經驗，投資於工程、現場和在地解決方案的承諾以及廣泛的產品組合。
為加強與當地研究關係網，林德還與台灣工業技術研究院達成合作協議，今天簽署合作備忘錄。
工研院協理段家瑞表示，「工研院非常重視與林德集團就電子特殊氣體(ESG)生產和分析達成的合作，我們期待雙方共同開發出惠及台灣電子行業的新產品與服務。」1050901
(中央社)
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