敦南派出所年底搬遷 原址改建公園

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台北市警察局敦化南路派出所預計今年底搬遷，台北市預定拆除原址老舊水泥建築物，並開闢為敦仁公園。公園處今天說，設計意象為「樹合院」，以樹的架構和空間創造出綠意環境。

為落實台北市打造海綿城市概念，台北市公園處預定拆除敦南所後，打造成敦仁公園，未來公園除有部分使用透水性鋪面，結合基地保水，公園內草地下方會設置雨水回收儲留設施，利用雨水回收再利用。

公園處處長黃立遠說，敦仁公園採用通用設計理念，園內為平整、無障礙設計，舖面以色差方式方便弱視族群辨識路徑，座椅下方設計為凹槽，方便輪椅者使用並可與人近距離交談，部分座椅則設有靠背及扶手，供年長者使用。

為確切掌握地區民眾對於空間活動的使用需求，公園處已舉辦兩場民眾說明會，居民表示，期望未來公園內可設置兒童遊戲區域，並結合警察主題意象，且可採用創意遊具，讓公園變得有趣且富特色。

公園處說，在第二次說明會中曾進行公園命名票選活動，地區民眾踴躍參與，提出具有地方辨識性及具地標顯著性名稱作為討論，最終以「敦仁公園」獲得認可。

敦仁公園預計年底前完成設計，明年完成施工並開放民眾使用，公園處期許，敦仁公園能提供居民清爽、愉悅的林蔭公共活動綠地。1050901

(中央社)